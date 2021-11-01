Sınav stresinden kurtulmak mümkün

Sınav dönemleri öğrenciler için stresli geçebiliyor. Yaş ilerledikçe karşılaşılan yaşamsal stres kaynaklarının etkisiyle bu durumun ciddi bir krize dönüşebileceğini belirten Uzman Klinik Psikolog Berra Baş, okullarda sınav, üniversitelerde ise vize döneminin yaklaştığı bir süreçte öğrencilere ve ailelerine uyarılarda bulundu. Uzman Klinik Psikolog Baş şu önerilerde bulundu: "Moviasyon kaynağını bul. Bu işi başarmamdaki motivasyonum nedir? Bunu başardığımda hayatımda neyi halletmiş olmayı arzuluyorum? Öncelik planı yap. Birincil önceliklerim neler, birinci önceliklerimin en az yarısı tamamlanırsa, geçebileceğim ikincil önceliklerim neler. Şu ara hayatımda olursa da olur olmasa da olur, dediğim önceliklerim neler? Hiç yapmamam gerekenler neler? Uyku düzenine dikkat et. Geç yatmamın bana zararları neler? Gün içinde aldığım verimin düşmesine veya okula geç kalmama sebep olduğu zamanlar oluyor mu? Veya aşırı uyuduğumda, güne odaklanmam zor oluyor mu?"

