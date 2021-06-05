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05 Haziran 2021 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:05 Haziran 2021 Cumartesi 08:00:00

Sınav stresi dişleri kırıyor

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Liselere Giriş Sınavı (LGS) yarın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) da 26-27 Haziran'da yapılacak.

Liselere Giriş Sınavı (LGS) yarın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) da 26-27 Haziran'da yapılacak. Sınavlara sayılı günler kala sınav stresi ve koronavirüs endişesini bir arada yaşayan öğrencilerde dişleri sıkma yani bruksizm hastalığı görülüyor. Dişlerini sıkan öğrenciler, dişlerini kırabiliyor, diş dolgularına zarar verebiliyor hatta çene eklemi, kulak, baş, yüz, boyun ve sırt ağrıları çekebiliyorlar. Diş Hekimi Arzu Yalnız, "Genellikle uyku halindeyken olan bu durumda kişi bunu bilinçsiz bir şekilde yapar ve uyandığında dişlerini sıktığını hatırlamaz ama dişlerinde ve çene kaslarında ağrı hisseder" dedi.

Etiketler : lgs diş diş sağlığı sınav stresi koronavirüs
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