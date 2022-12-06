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06 Aralık 2022 Salı 08:30:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 08:30:00

Şimdiki salgın ‘Ne grip, ne Kovid-19'

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Son günlerde çok sayıda kişiyi etkisi altına alan grip ve zatürre vakaları nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşamasına neden oldu.

Son günlerde çok sayıda kişiyi etkisi altına alan grip ve zatürre vakaları nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşamasına neden oldu. Hastaların uzun süreli şikayetleri hakkında konuşan Prof. Dr. Şevket Özkaya, şu anda görülen virüsün klinik olarak ayırt edilmesinin zor olduğunu ve yatağa düşürecek kadar hasta etmeyen ancak oldukça yoran bu hastalığın ne gribe ne Kovid-19'a uyduğunu, süper enfeksiyon olarak tanımlanabileceğini söyledi. Kovid-19'un diğer virüslere karşı bağışıklığımızı da olumsuz yönde etkilediğine de değinen Prof. Dr. Şevket Özkaya, "2 yıl, çok izole bir hayat sürdük. Maske ve temizliğe o kadar özen gösterdik ki 3 yılda vücudumuz mikroplarla savaşma özelliğini unuttu. Bundan sonra alacağımız en akılcı önlem; kendinizi halsiz hissettiğinizde, eklem ağrıları ve ateş şikayetlerimiz olduğunda 2 gün dinlenmek ve kendinizi izole etmek" diyerek sözlerine devam eden Dr. Şevket Özkaya, salgının başında bağışıklık sistemini güçlendirmek için D vitamini başta olmak üzere vitamin tüketim çılgınlığı yaşandığını ancak bunun virüse hiçbir faydasının olmadığını hatırlattı. Dr. Özkan, normal beslenme, bol sıvı ve günlük yeterli meyve ve sebze tüketiminin yeterli olduğunu ifade ederek, ekstra bağışıklık sistemini güçlendirecek bir şey kullanmaya gerek olmadığını, bu hastalıkta temel olan vücudu yormadan, mümkün olduğunca dinlenmek olduğunun altını çizdi.

Etiketler : Kovid-19 Prof. Dr. Şevket Özkaya grip ve zatürre
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