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22 Nisan 2021 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:22 Nisan 2021 Perşembe 08:30:00

Şimdi karaciğer detoksunun tam zamanı

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Ramazan ayında hazırlanan iftar sofralarında tüketilen gıdalara bağlı kilo değişimleri yaşanabiliyor. Uzmanlar ise bu durumda, hem beslenme düzeni hem de miktarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümünden Prof. Dr. Onur Yaprak, Ramazan ayının karaciğer detoksu için bir fırsat olduğunu belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Orucun vücut üzerinde olumlu etkilerine değinerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Yaprak, "Oruçlu olduğumuz açlık süresince vücudumuzda bazı tepkiler gelişir. Beyin ve diğer organların enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla fazla karbonhidratın karaciğerde depolanmış şekli olan glikojen tekrar glukoza dönüşür. İftardan sonra da fazla glukoz tekrar glikojen şeklinde karaciğerde depolanır. Bir taraftan da vücutta depolanmış olan yağlar yakılarak enerji için kullanılır. Oruç sırasında sabah yakıt kaynağı karbonhidratlar iken iftara doğru yağların yakıt kaynağı olarak öne çıktığı görülür. Bu da yağ dokudan serbest yağ asitlerinin kana karışması ve karaciğerde keton olarak enerjiye dönüşümü yani lipoliz ile gerçekleşir" dedi.

Etiketler : karaciğer detoksu ramazan glikojen tekrar glukoza
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