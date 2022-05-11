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11 Mayıs 2022 Çarşamba 08:13:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2022 Çarşamba 08:13:00

Şimdi alerji mevsimi!

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İlkbahar; ısınan havası, rengarenk çiçekleri ve yeşil bitki örtüsüyle içimizi ısıtsa da, polenleri ve alerjik dönemi de beraberinde getiriyor.

İlkbahar; ısınan havası, rengarenk çiçekleri ve yeşil bitki örtüsüyle içimizi ısıtsa da, polenleri ve alerjik dönemi de beraberinde getiriyor. Zaman zaman gerçekleşen bahar yağmurları da havadaki polenlerin artmasına neden oluyor. Araştırmalar, iklim değişikliğinin polen mevsimini daha uzun ve daha yoğun hale getirdiğini gösteriyor. Yetişkin bir birey günde 10 bin litre hava soluyabilirken, her nefes 5 ile 50 milyon arasında kirleticiyi akciğerlerimize aldığımız anlamına gelebiliyor. Akciğerlerimiz temiz hava soluyup karbondioksiti dışarı verdiğinden, alerjenleri soluyup kirli havayı vücudumuza aldığımızda buna tepki vermeye başlıyor. Alerji hastaları, dönem dönem gerçekleşen yağışlı havaların en azından polen seviyelerini azalttığını düşünebilir, ancak durum tam olarak düşünüldüğü gibi değildir. Hafif-orta dereceli yağışlar, havadaki polenleri doğrudan yıkayabildiği için polen seviyelerini düşürebiliyor, ancak gök gürültülü fırtınalı ve şiddetli yağmur yağışı tam tersi bir etkiye de sahip olabiliyor.

Etiketler : Şimdi alerji mevsimi karbondioksit polenler Hafif-orta dereceli yağışlar
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