Sığırkuyruğu çayı astımla savaşıyor

Sığırkuyruğu otu pek çok sağlık sorunu için tedaviye yardımcı bitkisel tedavi reçetesinde kullanılmaktadır. Bitkisel tedavi uzmanları astıma iyi geldiğini bunun yanı sıra soğuk algınlığı, öksürüğe ve kulak ağrılarına yararlı olduğunu söylüyor. Daha çok iltihap önleyici, aneljezik ve antiviral özellikleriyle bilinen bu bitkinin yaprakları ya da yağı solunum bozuklukları, bronşit tedavisinde. Kulak ağrısını geçirmek için, güneş yanıklarını hafifletmek için kullanılır. Kuru öksürük tedavisinde kullanılır, astım semptomlarını azalttığını. Küçük kesiklere, idrar söktürücü, balgam söktürücü, karaciğer ve dalak hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor.

ÇAYININ HAZIRLANIŞI

Bir yemek kaşığı kurutulmuş yaprağı demliğe atın ve üstüne içeceğiniz bardak kadar kaynar su ekleyin. Yapraklar 5 dakika kaynar suda kaldıktan sonra ateşten alın. 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin.