VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Harvard'lı Türk geliştirdi!
Hamas: Yahudi yerleşimcilerin saldırganlığına karşı silahlı direniş caydırıcı olabilir
Cinnet getirdi dehşet saçtı! Eşini öldürüp evini ateşe verdi
Tartıştığı annesini bıçakla öldürdü
İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu
Meteoroloji saat verip uyardı!
Asiye'nin babası işinden kovuldu!
Türk SİHA'larını mercek altına aldılar
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 26 Aralık
Sık sık acıkmayı önleyen tüyolar
Sığırkuyruğu çayı astımla savaşıyor
Diyabetten kaynaklanan görme kayıpları sinsi ilerliyor
Bakan Koca görüntüleri paylaştı... Heimlich manevrası 2,5 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı
Cumbre Vieja Yanardağı 85 gün sonra söndü
25 Aralık Koronavirüs tablosu
Bakan Koca'dan Omicron uyarısı
Başkan Erdoğan: Alışacaksınız buna
James Webb uzaya fırlatıldı
Asiye ve ailesine devlet eli uzandı
Işıltılı bir hayatım yok
Velayet savaşı bitti
Aslıhan'ın derdi, siyah tuvalet kağıdı
Testi pozitif çıktı
Engelli gencin ‘ayaklarım' dediği bisikleti çaldılar
26 Aralık 2021 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:26 Aralık 2021 Pazar 08:00:00

Sığırkuyruğu çayı astımla savaşıyor

ABONE OL

Sığırkuyruğu otu pek çok sağlık sorunu için tedaviye yardımcı bitkisel tedavi reçetesinde kullanılmaktadır.

Sığırkuyruğu otu pek çok sağlık sorunu için tedaviye yardımcı bitkisel tedavi reçetesinde kullanılmaktadır. Bitkisel tedavi uzmanları astıma iyi geldiğini bunun yanı sıra soğuk algınlığı, öksürüğe ve kulak ağrılarına yararlı olduğunu söylüyor. Daha çok iltihap önleyici, aneljezik ve antiviral özellikleriyle bilinen bu bitkinin yaprakları ya da yağı solunum bozuklukları, bronşit tedavisinde. Kulak ağrısını geçirmek için, güneş yanıklarını hafifletmek için kullanılır. Kuru öksürük tedavisinde kullanılır, astım semptomlarını azalttığını. Küçük kesiklere, idrar söktürücü, balgam söktürücü, karaciğer ve dalak hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor.

ÇAYININ HAZIRLANIŞI

Bir yemek kaşığı kurutulmuş yaprağı demliğe atın ve üstüne içeceğiniz bardak kadar kaynar su ekleyin. Yapraklar 5 dakika kaynar suda kaldıktan sonra ateşten alın. 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin.

Etiketler : Sığırkuyruğu çayı soğuk algınlığı öksürüğe ve kulak ağrıları
‘Üç Kuruş'luk kavga

‘Üç Kuruş'luk kavga
2 yıl sonra boşandı

2 yıl sonra boşandı
Müzik dünyayı döndürür

Müzik dünyayı döndürür
Psikolojik olarak zor bir roldü

Psikolojik olarak zor bir roldü
Ayrılık yok

Ayrılık yok
Yoğun bakımlık oldu

Yoğun bakımlık oldu
‘Acayip' bir gala

‘Acayip' bir gala
Z kuşağı sevdi

Z kuşağı sevdi
Ustaya veda

Ustaya veda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER