Sigarayla savaşta büyük başarı

Sağlık Bakanlığı'nın ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı tarafından geçen yıl destek sağlanan bağımlıların yüzde 40'ı sigarayı bıraktı. Danışma hattını arayanlara, nikotin bağımlılık düzeyinin belirlenmesi amacıyla test uygulanıyor. Tespit edilen bağımlılık düzeyine göre kişiye özel sigara bırakma planı yapılıyor.



Bağımlılara sigara bırakma sürecinde rehberlik edilerek ortaya çıkabilecek nikotin yoksunluğu belirtileri ile baş etme yöntemleri anlatılıyor. Nikotin bağımlılık düzeyi yüksek kişiler sigara bırakma polikliniklerine yönlendiriliyor. Bu kişilerin randevuları da danışma hattı görevlileri tarafından alınıyor.