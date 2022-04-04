Sigaradan kurtulmanın en kolay olduğu ay

Sigara bağımlılığı ile mücadelede, sigaradan ayrı kalınan süreler ne kadar uzar ve sürekli hale gelirse sigaraya duyulan ihtiyacın da bir o kadar azaldığını aktaran Sigara Bıraktırma Polikliniği'nde görevli Dr. Adem Artut, "Ramazan ayı sigarayı bırakmak için bir milat olabilir. Ramazan ayından sonrada aynı iradeyi devam ettirmek gerekiyor. Aklına sigara geldiği zaman başka yerlere odaklanacak, tavsiyelerimize uyacak. O zaman başarı şansı artıyor. Kişi verdiğimiz tedaviye 3 ay devam etmek zorunda. Bantları bıraktığı zaman tekrar içim sayısı artar. Aksi takdirde tedavi üç ay daha uzar" şeklinde konuştu. Dr. Artut "İftardan sonra yemek yediğimizde vücudumuz bazı hormonları salgılayamıyor. Bu süreçte sigara yerine su için, meyve suyu için, sağlıkla ilgili diğer vitaminleri alın diyoruz" ifadelerini kullandı.

