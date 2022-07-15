Sigara kullanımı implantın başarı oranını düşürüyor

Estetik görünüm ve sağlık açısından kötü sonuçlar doğuran diş eksikliği sorunu güncel bir tedavi yöntemi olan diş implantı ile çözümlenebiliyor. Kron ya da köprü protezi uygulaması yerine alternatif olabilen implant sayesinde diğer dişlerin zarar görmesinin de önüne geçiliyor. Yara iyileşmesini olumsuz yönde etkileyen sigara kullanımı ve kötü ağız hijyeni tedavinin başarı oranını düşürerek, implantın kullanım süresini kısaltıyor. Dr. Dt. Berna Turgut, "Yapılan birçok çalışmada sigaranın implant ile kemik bütünleşmesini engellediği kanıtlanmıştır. Sigara içen bireylerde, implantın başarısız olma olasılığı normalden 2-3 kat daha yüksek olmaktadır. Özellikle işlem sonrasında yani iyileşme sırasında sigara kullanımı hem enfeksiyon riskini artırmakta hem de yara iyileşmesini geciktirmektedir" dedi. Turgut, "İmplantların kullanım ömrü farklı etkenlere bağlı olmaktadır. Hastanın gerekli hijyen koşullarına dikkat etmesi implantların ömrünün uzun olmasında oldukça önem taşımaktadır. Dişleri doğru şekilde fırçalamak, ağız temizliğinde diş ipi ve ağız gargarası kullanmak ağız hijyeninin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır" diye ekledi.