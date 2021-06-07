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07 Haziran 2021 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:07 Haziran 2021 Pazartesi 10:00:00

Sigara, Kovid-19'da yoğun bakım riskini artırıyor

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Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Kovid-19 kaynaklı yoğun bakım ünitesine yatış ihtiyacı olan hastaların yüzde 30'unun sigara içenlerden oluştuğunun tespit edildiğini bildirdi.

Sigara ve tütün ürünleri kullanımının, bütün sağlık göstergelerine, özellikle de kalp-beyin damar hastalıklarına olan olumsuz etkilerinin bilimsel olarak kanıtlandığının altını çizen Öztürk, bu durumun, özellikle kalp ve beyin damarları ile ilgili hastalıkları önlemede en önemli mücadele alanlarından biri olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Öztürk, inme risk faktörleri incelendiğinde, toplumda inme nedeni olarak sayılan ve değiştirilebilir risk faktörlerinin başında tütün kullanımının geldiğini söyledi. Öztürk, "Sigara içenlerde inme riski, yani beyin damarlarında tıkanma ve kan akımının durması,10 yıldan fazla bir süredir sigarayı bırakanlara göre 2-4 kat daha fazladır. Hipertansiyon, obezite, diyabet, fiziksel hareketsizlik, kalp hastalıkları gibi ek bir diğer risk faktörünün bulunması riski daha da artırmaktadır" diye konuştu.

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, tütün kullanmanın, Multiple Skleroz (MS) hastalığının gelişimini ve ilerlemesini desteklediğine dair de pek çok çalışma bulunduğunu belirterek, "Sonuç olarak, nörolojik hastalıklar için risk faktörü olarak sigara, gerek Kovid-19 günlerinde gerekse tüm zamanlarda önemli bir olumsuz ajandır." dedi.

Öztürk, sigara ile mücadelenin, bireyin tek başına başarıyla sürdürebileceği bir alan olmadığını, bu mücadelenin, toplumun ilgili bütün alanlarının iş birliği içinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Etiketler : yoğun bakım riski korona sigara Prof. Dr. Şerefnur Öztürk
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