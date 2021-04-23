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23 Nisan 2021 Cuma 09:15:00 - Güncelleme:23 Nisan 2021 Cuma 09:15:00

Sigara, kalp krizi riskini 5 kat artırıyor

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Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, sigara kullanımının kalp krizi riskini 5 kata kadar artırdığını belirtti.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, sigara kullanımının kalp krizi riskini 5 kata kadar artırdığını belirterek "Sadece kullanmak değil, sigara dumanına maruz kalmak bile kalp için çok büyük olumsuzluklar doğurabiliyor" dedi. Sigara kullananlar arasında yaygın olan "Ben yıllardır sigara kullanıyorum, artık bıraksam da bir faydası olmaz" düşüncesinin son derece yanlış olduğunu söyleyen Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç kalmış sayılmazsınız. Zira yapılan çalışmalara göre, sigaranın bırakılmasından sonraki 3 yıl içinde kalp krizi geçirme riski yarıya düşüyor, 6 yılın sonunda da risk sigara içmeyen kişilerin düzeyine iniyor. Dolayısıyla sigarayı bırakmak için en doğru zaman şimdidir. Kalp sağlığı için sigaradan uzak durmanın yanında sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz gibi noktalara da dikkat edilmeli" dedi.

Etiketler : sigara kalp krizi mustafa aydın
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