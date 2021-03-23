Sigara içilen alanlar virüs riskini artırıyor

Sigara içilen alanlarda, çakmak ve sigara alışverişiyle yapılan temaslar, virüs bulaşma olasılığı riski oluşturuyor. Aynı zamanda küçük alanların ayrıldığı sigara odalarında taşıyıcı bireyler varsa, sigara içerken maskenin çıkartılması ve sigara dumanının ortama üflenmesiyle birlikte sigara dumanında bulunan kimyasallar ve havada asılı kalan partiküller içerisine yerleşen virüsler, damlacık izolasyonu ve solunum yoluyla kişiden kişiye bulaş riskini artırıyor. Özellikle bu alanlarda bulunan bağışıklık sistemi düşük bireylerin Kovid-19 enfeksiyonuna daha yatkın hale geldiklerini söyleyen Mikrobiyolog Dr. Öğr. Üy. İpek Ada Alver, "Maskenin çıkartıldığı, temasın arttığı ve mesafenin azaldığı dar alanlar olan sigara odaları, Kovid-19'a yakalanma riskini arttırdığından önlem alınması gereken yerler" ifadelerini kullandı.

