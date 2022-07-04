Sigara içenlerde kolorektal kanser riski daha yüksek

Uzmanlar, sigara içenlerde kolorektal kanser riskinin daha yüksek olduğunu söyledi.



Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, kolon denilen kalın bağırsağın yaklaşık 1,5-2 metre uzunluğundaki sindirim sisteminin son parçasını oluşturan organ olduğunu ifade eden Prof. Dr. Serdar Yol, bunun 13'e kadar son 15-20 santimetrelik kısmına rektum adı verildiğini söyledi. Rektumda gelişen kanserlere de kolorektal kanser adı verildiğini belirten Prof. Dr. Serdar Yol, "Kolorektal kanserler çoğunlukla bu bölgedeki poliplerden gelişir. Yaşam boyu kolorektal kanser gelişme ihtimali erkeklerde yüzde 4,5, kadınlarda ise yüzde 3,2'dir" diye konuştu. Prof. Dr. Serdar Yol, kimlerin risk altında olduğu ile ilgili şu bilgileri paylaştı: "Bağırsaktaki polipler, ailede kolorektal kanser öyküsü olanlar, inflamatuvar bağırsak hastalığı olanlar, kalıtsal genetik bozukluğu olanlar, işlenmiş ve hayvansal gıdaların aşısı, meyve ve sebzenin az tüketilmesi ile sigara kullanımı olanlar, ailesinde meme yumurtalık ve rahim ağzı kanseri olanlar risk grubundadır."