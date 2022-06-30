Sigara içenler ve şeker hastaları dikkat!

Karın şeklini ve görünümünü iyileştirmek için yapılan kozmetik cerrahi bir işlem olan abdominoplasti, karın bölgesinde sarkıklık olanlar veya karın kasları zayıflamış kişilerce tercih ediliyor. Hastalar, karın germe ameliyatı ile birlikte liposuction da yaptırarak hem fazla kilolarından kurtuluyor hem de düz bir karna sahip oluyor. Karın kaslarına müdahale edildiği için hastanın belli bir süre aşırı efor sarf ettirecek ve karın kaslarına yönelik aktivitelerden ve spordan kaçınması gerektiğini, ancak bunun geçici bir süre olduğunu belirten Prof. Dr. Koray Coşkunfırat, ayrıca çok sigara içen ve şeker hastalarının da bazı yara problemleri yaşayabileceğini vurguladı. Karın germe ameliyatının aşırı kilolu ve obez hastalar için uygun bir operasyon olmadığının altını çizen Prof. Dr. Coşkunfırat, "Tüm bu hastalarda karın germe ve liposuctiondan önce mutlaka istenen kiloya ulaşılması gerekir. Aksi halde yağ dokusu aşırı kalın ve kilosu çok fazla hastalarda istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. Karın derisi altında kan ya da sıvı birikebilir" diyerek uyardı.

