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05 Kasım 2020 Perşembe 17:34:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 17:34:00

Sigara bağımlıları menopoza erken giriyor

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Menopoza girme süreci her kadında farklılık gösterebiliyor. Çalışanlar, ev kadınlarına oranla, bekarlar evlilere, sigara içenler ise içmeyenlere oranla daha önce menopoza giriyor.

Kadınların hayatındaki en önemli dönemlerden biri menopoz sadece fizyolojik değil, psikolojik değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar uyarıyor! Menopozla ilgili bilgilenme, evlilikteki uyum ve eşlerin anlayış düzeyi arttıkça sorun ve şikayetlerle baş etmek kolaylaşıyor. Menopoza girme sürecinin çeşitli faktörler nedeniyle değişkenlik gösterdiğini de belirten Uzman Klinik Psikolog Elif Kandaz, yapılan araştırmalarda kadınların bazı durumlarda menopoza daha erken girdiğini söyledi. Kandaz, şunları dile getirdi: “Ev kadınları ve kırsal kesim kadınlarının işçi ve diğer meslek grubu kadınlara göre menopoza bir yıl daha geç girdiğini gösteren araştırmalar mevcuttur. Kimi araştırmalar bekar kadınlarda menopozun evli kadınlara göre daha erken başladığı, sigara bağımlılarının 1.5 yıl kadar daha önce menopoza girdiğini ortaya koymuştur. Son gebelik yaşının menopoz yaşının yüksekliği ile bağlantılı olduğu, kötü beslenme ile erken menopoz arasında bir ilişki olabileceğini ileri süren, alkol tüketimi ve obezitenin geç menopoza neden olabileceğini gösteren araştırmalar da bulunuyor.”

Etiketler : menapoz sigara bağımlıları menopoza girme süreci
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