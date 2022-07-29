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29 Temmuz 2022 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 09:00:00

Sıcaktan en çok çocuklar etkileniyor

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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cansu Yılmaz, yaz aylarında çocukların dışarıda daha fazla zaman geçirdiğini ve aşırı sıcaktan olumsuz etkilenebildiklerini söyledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cansu Yılmaz, yaz aylarında çocukların dışarıda daha fazla zaman geçirdiğini ve aşırı sıcaktan olumsuz etkilenebildiklerini söyledi. Yılmaz, "Özellikle 6 ayın altındaki bebeklerde dikkatli olunması gerekir. Güneş çarpması durumunda ateş, halsizlik, kusma ve bilinç kaybı görülebilir. Güneşin zararlı ultraviyole ışınlardan dolayı deri kanseri riski de artmaktadır. D vitamini eksikliğinde haftada en az 2 kez saat 10.00 ile 16.00 arasında yüz ve kolların güneş koruyucu sürülmeden 10-15 dakika direkt gün ışığına maruz bırakılması önerilir. Fakat yaz mevsiminde güneş ışınlarının dik geldiği bu saatlerde daha dikkatli olunmalıdır. Yaz mevsiminde güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-15.00 saatleri arasında direkt güneşe maruziyet olmamalıdır" dedi.

Etiketler : Sıcaktan en çok çocuklar etkileniyor Uzmanı Dr. Cansu Yılmaz çocuklar sıcak
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