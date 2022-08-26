Sıcak havalar öfke nöbetlerini tetikleyebilir

Öfkenin, her türlü engellenme, istenmeyen sonuçlarla karşılaşma ve beklentilerin karşılıksız kalması gibi hallerde verilen doğal bir duygu türü olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Ayşe Sena Sarıdoğan, "Uzun süre kronik bir şekilde kişinin hayatını etkileyen öfke hali, kişide öfke kontrol bozukluğuna yol açarak depresyon ve anksiyeteyi beraberinde getirebilir. Bunlarla birlikte uyku problemleri, unutkanlıklar, kas ağrıları, yüksek tansiyon, baş ağrısı gibi problemler de yaşanabilir. Sıcak havalar da kişilerdeki öfke nöbetlerini tetikleyebilir" dedi. Öfkenin vücuda olumsuz etkileri olduğuna dikkat çeken Uzm. Klnk. Psk. Sarıdoğan, "Uzun süreler yani kronik bir şekilde kişinin hayatını etkileyen öfke hali, depresyon ve anksiyeteyi beraberinde getirebilir. Bunlarla birlikte, uyku problemleri, unutkanlıklar, kas ağrıları, yüksek tansiyon, baş ağrısı gibi problemler yaşayabilmektedir" açıklamasında bulundu.

