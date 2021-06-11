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11 Haziran 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 08:30:00

Sıcak havada soğuk duş uyarısı

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Özellikle tansiyon hastalarının güneşe karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Yaz mevsiminde sıcaklıkların artışı ile hipertansiyon, kalp krizi ve kalp rahatsızlıklarına neden olan hataları yapmayın. Yaz sezonu boyunca UV ışınlarının en güçlü olduğu 10.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıda olmaktan kaçının. Akşam yemekten 2 saat sonra egzersiz yapın. Sıcak hava koşullarında egzersiz yaparken terlemeye bağlı sıvı kaybı, düşük tansiyona neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Özellikle tansiyon hastalarının güneşe karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Yaz mevsiminde sıcaklıkların artışı ile hipertansiyon, kalp krizi ve kalp rahatsızlıklarına neden olan hataları yapmayın. Yaz sezonu boyunca UV ışınlarının en güçlü olduğu 10.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıda olmaktan kaçının. Akşam yemekten 2 saat sonra egzersiz yapın. Sıcak hava koşullarında egzersiz yaparken terlemeye bağlı sıvı kaybı, düşük tansiyona neden olabilir" ifadelerini kullandı. Sıcak-soğuk duşlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Boztosun, şunları kaydetti: "Soğuk su damarları daraltarak kan basıncının yükselmesine neden olur. Tansiyonunuz kontrol altındaysa ve ilacınızı düzenli kullanıyorsanız soğuk su ile duş almanızda sakınca yoktur ancak kontrolsüz tansiyonunuz varsa tansiyon değerlerinizi daha da artıracağı için tavsiye etmiyoruz. Ayrıca yeterince sıvı almazsanız ve sıcak bir duş alırsanız tansiyon değerleriniz çok fazla düşebilir. Yüksek tansiyonu olduğunu bilen veya risk altında olan kişilerin spa veya spor salonlarında sauna ve jakuzi kullanırken dikkatli olması gerekiyor. Soğuk su ile sıcak su arasında hızlı hareket etmek de tansiyonu yükseltebilir."

Her yıl mutlaka check-up yaptırılması gerektiğini belirten Boztosun, "Yaz tatilleri nedeniyle kontroller gecikebilir. İdrar söktürücüler dahil birden fazla ilaç alıyorsanız veya böbrek sorunları veya diğer kronik hastalıklarla ilgili bir durumunuz varsa bu ilaçların dozunun ayarlanması gerekebilir. Bu sebeple her ay doktorunuzu ziyaret etmelisiniz." tavsiyesinde bulundu.

Etiketler : Bilal Boztosun Yaz mevsimi check-up
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