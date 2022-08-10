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10 Ağustos 2022 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2022 Çarşamba 07:30:00

Sıcak havada maden suyu içilmeli

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Özellikle yaz aylarında yetişkin bir insanın 2 ila 2,5 litre su içmesi gerekir. Mineral madde kaybını da takviye etmek amacıyla maden suyu içilebilir.

Özellikle yaz aylarında yetişkin bir insanın 2 ila 2,5 litre su içmesi gerekir. Mineral madde kaybını da takviye etmek amacıyla maden suyu içilebilir. Bunun yanında vücudu takviye etmek amacıyla yoğurt yenilmeli, ayran, taze hazırlanacak limonata içilmeli. Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu, yaz sıcaklıklarına karşı vücut direncini arttırmak için bol sıvı ve taze meyve sebze tüketimini önerdi. Hayoğlu, "Vücudun direncini arttırmak ve salgınlardan korunmak hem de yaz sıcaklarına karşı dirençli olmak için özellikle vücudun su ihtiyacını karşılamak gerekiyor. Su kaybı sırasında vücutta mineral madde de kaybolur. Mineral maddenin kaybolması vücuttaki elektrolit dengeyi bozar, bu dengenin bozulması sağlıklı bir insanda ve özellikle tansiyon sorunu olan kişilerde probleme yol açar. Bunu önlemek için vücudun hem su hem de farklı besinlerle direncin arttırılması gerekir. Özellikle yaz aylarında yetişkin bir insanın 2 ila 2,5 litre su içmesi gerekir. Mineral madde kaybını da takviye etmek amacıyla maden suyu içilebilir. Bunun yanında vücudu takviye etmek amacıyla yoğurt yenilmeli, ayran, taze hazırlanacak limonata içilmeli" dedi.

Etiketler : Sıcak hava Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu mineral maden suyu
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