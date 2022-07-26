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26 Temmuz 2022 Salı 09:00:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 09:00:00

Sıcak havada kafeinden de uzak durun

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Son günlerde artış gösteren hava sıcaklıklarına karşı uzmanlar uyarılarda bulundu.

Son günlerde artış gösteren hava sıcaklıklarına karşı uzmanlar uyarılarda bulundu. Uzmanlar "Günün en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Dışarıda çalışması gerekenler mümkün oldukça güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmelidirler. Kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafein içeren içecekler yerine de süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir. Yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı; yemeklerde bitkisel sıvı yağlar kullanılmalıdır. Yemekleri pişirirken kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır" diye uyardı.

Etiketler : Sıcak hava kafeinden de uzak durun taze sebzeler
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