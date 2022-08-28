Sıcak hava tüm canlılarda stres arttıran bir faktör

Sıcak havalarda ortaya çıkan Sarıkız örümcekleri ile ilgili bilgiler veren Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, sıcakların hayvanlar üzerinde stres faktörü olduğunu söyleyerek, "Bilinçsiz tedbirler Sarıkızları daha da agresif hale getiriyor" dedi. Vatandaşların kükürt ve katran gibi yaptıkları uygulamaların hayvanlar üzerinde agresifleştirici etkilerinin olduğunu söyleyen Akgün Ergül, "Vatandaşlarımızın bu canlılardan korunma yollarını özetlersek ki Sarıkız'lar bir akrep veya yılan gibi aslında zehirli canlılar değillerdir. Fakat ısırığında salgılamış oldukları enzimlerle birlikte karşı taraftaki canlının dokusunu çürütüyor. Böylelikle de karşıdaki canlı öldükten sonra da çürümüş şekilde besleniyor. Bu aylarda vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Bahçeli evlerinde de, yüksek binalardaki evlerinde de dikkatli olmalı çünkü yazın vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu bağlardalar. Kapı ve pencerelerinde dışarıdan yalıtımı engelleyecek şekilde sineklikler yapmaları gerekiyor. Bahçeli evlerde oturuyorlarsa dış kısımların temizliği ile ilgili özellikle çöp ve ot çalılar varsa bunları kaldırıp oranın temizliğini de yapmalılar. Bazen de vatandaşlarımız bağ evlerinde özellikle kükürt, katran gibi zirai ürünlerle de tedbir almaya çalışıyor. Kokusundan yaklaşmaz diye bir algı var ama bu koku ve bu tip uygulamalar da bazen bu hayvanları daha agresif hale getirebiliyor" ifadelerini kullandı.

