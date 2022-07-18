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18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:00:00

Sıcak hava kalp hastalarını zorluyor

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Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Batur, sıcak havanın kalp hastaları başta olmak üzere birçok hasta grubunu etkilediğini belirterek, "Kronik hastalığı olanlar 10.30-17.00 saatleri arasında dışarı çıkmamalı, çıkacaklarsa rahat ve açık renkli elbise giyip şapka takmalı" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Batur, sıcak havanın kalp hastaları başta olmak üzere birçok hasta grubunu etkilediğini belirterek, "Kronik hastalığı olanlar 10.30-17.00 saatleri arasında dışarı çıkmamalı, çıkacaklarsa rahat ve açık renkli elbise giyip şapka takmalı" dedi. Kalp hastalarına aşırı soğuk havaların da sorun yaşattığını anlatan Prof. Dr. Mustafa Kemal Batur, "Kalp hastaları genellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimini sever. Sıcak havalarda özellikle hastalarımız çok dikkatli olmalılar ve önlem almalılar. Hipertansiyon hastalarının da kendilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü bu hastalarda vücudun sıcaklığını düşürmek için damarların genişlemesi, aynı zamanda tansiyon düşüklüklerine de neden olabilir. Dolayısıyla normalde kullandıkları ilaçlar fazla gelebileceğinden dozunun düşürülmesi gerekebilir. Bazı kalp ve tansiyon hastaları idrar söktürücü ilaçlar alırlar. Yazın terleme oranının artması aşırı sıvı kaybına yol açabilir. O nedenle mutlaka kendi doktorlarıyla ilaç dozunu belirlemeliler" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Sıcak hava Prof. Dr. Mustafa Kemal Batur Kardiyoloji Uzmanı
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