VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"NAE Sao Paulo gemisinin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecek"
Bilim insanları kök hücrelerden fare embriyosu üretti
Togg'un ürün ve hizmetleri görme engelli kullanıcılar için erişilebilir olacak
Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkarıldı
James Webb Uzay Teleskobu bir ötegezegende ilk kez karbondioksit tespit etti
TBMM Başkanı Şentop, Laçın şehrinin Azerbaycan'a iadesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi
Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın ilk toplantısı yapıldı
Finlandiya'da terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı
Uluslararası Türk Akademisi, İlteriş Kutluğ Kağan Yazıtı'nın ön okumasını açıkladı
Gülşen'in tutukluluğuna itiraz
Terk edildiği söylenen 'kehanet merkezi' aslında uzun yıllar işlevini korumuş
Sıcak çay ya da kahve içmek, yemek borusu kanseri riskini artırıyor
Moderna, Pfizer ve BioNTech'e mRNA aşı teknolojisini kopyaladıkları gerekçesiyle dava açtı
"Milletimizin hak ve menfaatlerini her zaman ve her şartta koruyacağız"
Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligindeki rakipleri belli oldu
Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı sağlandı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 6 yaşında
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 'BM Güvenlik Konseyi Reformu' paneli
Marmaris'te 5 turistin öldüğü kazada cip safari aracının sürücüsü tam kusurlu bulundu
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligindeki rakipleri belli oldu
Bakan Nebati'den The Economist'e yanıt
Yunanistan'da iktidar ile muhalefet arasında telefon dinleme tartışması sürüyor
Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
HSK'dan 'yargılama süreçlerine müdahale' açıklaması
26 Ağustos 2022 Cuma 17:01:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2022 Cuma 17:01:00

Sıcak çay ya da kahve içmek, yemek borusu kanseri riskini artırıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Yeni bir aştırmada, düzenli olarak sıcak çay ya da kahve içmenin, bir kişinin kansere yakalanma riskini önemli derecede artırdığı ortaya çıkarıldı.

The National News'in haberine göre, Cambridge Üniversitesinden yapılan son araştırmada, sıcak içecekler tüketmenin bir kişinin yemek borusu kanserine yakalanma olasılığını neredeyse üç kat artırdığı tespit edildi.

Cambridge'deki araştırmacılar, İngiltere'de yaklaşık 500 bin kişinin sağlık kayıtlarını inceleyerek, daha fazla kahve içen insanlarda kanser riskinin arttığını keşfetti.

Araştırmacılar, kahve ve çay tüketenlerin, sıcak içecek içmeyenlere göre 2,8 kat daha yüksek risk taşıdığını buldu.

Ayrıca kahveyi sıcak içenlerin 5,5 kat, ılık içenlerin 2,7 kat daha fazla riskle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Bilim insanları, sıcak içeceklerin hücrelerin sürekli yenilenmesine neden olduğunu ve bunun da hücreleri kanserli hale getirebileceğini açıkladı.

Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezinden onkolog ve gastroenterolog Smita Joshi, endişe duyan herkese, kahvelerini veya çaylarını içmeden önce birkaç saniye soğutmasını ve diğer risk faktörlerini azaltmaya odaklanmalarını tavsiye etti.

Araştırma için yapılan ankette bir kişinin ne kadar kahve içtiği bilgisi yer almadığından, miktarın da bir faktör olup olmadığı bilinmiyor.

Etiketler : çay kahve yemek borusu kanseri
Dizi aşkı gerçek oldu

Dizi aşkı gerçek oldu
Düğün sonrası sete çıktı

Düğün sonrası sete çıktı
1 senelik evlilik bitti

1 senelik evlilik bitti
Kızının çektiği ilk fotoğraf

Kızının çektiği ilk fotoğraf
8 günde 25 bin müziksever

8 günde 25 bin müziksever
Masalsı kutlama

Masalsı kutlama
Yunanlar Ebru'yu konuştu

Yunanlar Ebru'yu konuştu
Karan'la eğlence

Karan'la eğlence
Her yerde el ele

Her yerde el ele

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes