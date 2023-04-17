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17 Nisan 2023 Pazartesi 07:20:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 07:20:00

Sezaryen doğum bebeklerde egzamaya yol açıyor

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Son yıllarda bebeklerde görülen egzamanın artması, dünya genelinde sezaryen doğumlarda yaşanan artışla açıklanıyor.

Son yıllarda bebeklerde görülen egzamanın artması, dünya genelinde sezaryen doğumlarda yaşanan artışla açıklanıyor. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi Dr. Candan İslamoğlu, İsveç'te doğum şekli ile atopik dermatit (egzama) ilişkisi üzerine yapılan araştırmanın sonuçlarına değinerek, "Sezaryen ile doğumda, normal yolla doğan çocuklara göre daha yüksek egzema riski olduğu ortaya çıktı" açıklamasında bulundu. Normal doğum ile sezaryen doğum karşılaştırıldığında normal doğumda egzama riskinin düşük bulunduğunu söyleyen İslamoğlu, buna karşılık hem acil zorunlu sezaryen ile doğan çocuklarda hem de isteğe bağlı sezaryen ile doğan çocuklarda egzema riskinin fazla çıktığının da altını çizerek, "Bu araştırma doğum metodu konusunda anneler için bir rehber olması açısında önemli bir yere sahip. Bu noktada da normal doğumun doğum esnasında gelişebilecek hastalıklara karşı nasıl önleyici olabildiğini görebiliyoruz" dedi.

Etiketler : egzamanın artması bebeklerde görülen egzama Derneği Üyesi Dr. Candan İslamoğlu atopik dermatit
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