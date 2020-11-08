Sessizlik şiddeti kronikleştiriyor

Şiddet sadece maruz kalanı değil, şahit olanı da etkiliyor. Şiddetin yaşandığı evde büyüyen çocuklar ilerleyen dönemde birçok olumsuzlukla karşı karşıya kalabiliyor. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Aslıhan Dönmez, şiddet karşısında sessiz kalma ve kabullenmenin, tekrarlayan şiddet eylemleri için kolaylaştırıcı, cesaretlendirici ve giderek kışkırtıcı hale dönebileceği uyarısında bulunuyor. “Bu durum şiddet eyleminin tekrarlamasına ve süreğen hale gelmesine neden olabilir” diyen Dönmez, şiddete sessiz kalan mağdurda bir süre sonra suçluluk duygusunun ortaya çıktığını söyledi. Prof. Dr. Aslıhan Dönmez, “Bu suçluluk kendini koruyamamış olma ve halen saldırganın yanında kalmayla ilgilidir. Bu duygu kişinin kendine olan güveni ve benlik saygısını zamanla azaltabilir ve kişide depresyonun gelişmesine neden olabilir” diye konuştu.

