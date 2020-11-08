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08 Kasım 2020 Pazar 13:38:00 - Güncelleme:09 Kasım 2020 Pazartesi 17:42:00

Sessizlik şiddeti kronikleştiriyor

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Kadınların şiddete sessiz kalmaları durumunda hem şiddet süreğen hale geliyor hem de mağdurda ruhsal sorunlar ortaya çıkıyor.

Şiddet sadece maruz kalanı değil, şahit olanı da etkiliyor. Şiddetin yaşandığı evde büyüyen çocuklar ilerleyen dönemde birçok olumsuzlukla karşı karşıya kalabiliyor. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Aslıhan Dönmez, şiddet karşısında sessiz kalma ve kabullenmenin, tekrarlayan şiddet eylemleri için kolaylaştırıcı, cesaretlendirici ve giderek kışkırtıcı hale dönebileceği uyarısında bulunuyor. “Bu durum şiddet eyleminin tekrarlamasına ve süreğen hale gelmesine neden olabilir” diyen Dönmez, şiddete sessiz kalan mağdurda bir süre sonra suçluluk duygusunun ortaya çıktığını söyledi. Prof. Dr. Aslıhan Dönmez, “Bu suçluluk kendini koruyamamış olma ve halen saldırganın yanında kalmayla ilgilidir. Bu duygu kişinin kendine olan güveni ve benlik saygısını zamanla azaltabilir ve kişide depresyonun gelişmesine neden olabilir” diye konuştu.

Etiketler : kadın şiddet şiddet sessizlik kronik Prof. Dr. Aslıhan Dönmez ruhsal sorun
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