Ses kısıklığının bitkisel çaresi: meyankökü

Meyankökü bitkisinin bağışıklığı güçlendirdiğini belirten bitkisel tedavi uzmanları, 'Ses kısıklığına iyi gelir, balgam sökülmesi, öksürük gibi rahatsızlıklar için de kullanılır. Ateş düşürücü ve hücrelerdeki tahrişe bağlı ağrıları azaltıcı etkisi de vardır. İdrar söktürücü etkisi de bulunan meyan kökü, midedeki ülser, gastrit gibi mide hastalıklarına fayda sağlar. Kabızlığa karşı da iyi gelen meyan kökü, kramp çözücü olarak da kullanılabilir. Soğuk algınlığı, grip, nezle, bronşite çare olur' diyor.

