Ses kısıklığı yaşıyorsanız dikkat

Sesin yanlış, fazla kullanımı sonrası ya da nörojenik veya psikolojik nedenlerle ortaya çıkan ses bozukluğunun hayat kalitesini olumsuz etkilediğini belirten Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serap Köybaşı Şanal, ses bozukluklarının, kısık ses, seste çatallanma, güçsüz ses, nefesli ses, sesin hiç çıkmaması olarak yorumlanabileceğini söylerken, yetişkinlerde 2 haftayı geçen ses kısıklığının arkasında kanser olabileceğinin de akılda tutulması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Şanal, "Ses terapisi ses bozukluklarının tedavisinde önemli bir yer tutar. Ses terapisine uygun olmayan ya da sonuç alınamayan hastalarda mikroskobik ses cerrahisi tedavisi de uygulanabilmektedir" dedi.