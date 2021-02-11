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11 Şubat 2021 Perşembe 09:26:00 - Güncelleme:11 Şubat 2021 Perşembe 09:34:00

Ses kısıklığı tiroid kanseri belirtisi

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Sesinizde uzun süreli bir kısılma varsa ve ses kalitenizde değişimler meydana geldiğini fark ediyorsanız dikkatli olun. Belirtiler tiroid kanserini işaret ediyor olabilir.

Tiroid bezi; boyunda orta hatta yer alan, 20–25 gram ağırlığında ve iç salgı fonksiyonu olan önemli bir organdır. Tiroid bezinin iyot kullanarak yaptığı hormon bütün vücut metabolizmasının düzenlenmesinde rol oynar. Tiroid bezindeki hücrelerin kansere dönüşmesiyle meydana gelen bir kanser türü olan tiroid kanseri, genellikle boyunda kitle veya tiroid bezi içinde nodül olarak ortaya çıkar. Hücrelerin kümeleşmesiyle oluşan yapıya nodül denir.

Tüm kanser türleri arasında en az rastlanılan tür olan tiroid kanseri aynı zamanda tedaviye en olumlu dönen kanser türleri arasında da başı çekmektedir. Avrasya Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Coşkun Görmüş, "Tiroid kanserinin neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmemekle birlikte bazı faktörlerin risk oluşturduğu bilinmektedir. Şöyle bir durum var ki kanser, tiroid bezindeki hücreler genetik değişim geçirdiğinde oluşur. Bu mutasyonlar hücrelerin hızlı büyümesi ve çoğalmasına zemin yaratır. Aynı zamanda, bu hücreler, normal hücrelerin aksine, ölme yeteneklerini kaybederler. Biriken anormal tiroid hücreleri bir tümör oluştururlar" dedi.

Etiketler : tiroid bezi ses kısıklığı kanser
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