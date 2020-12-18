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18 Aralık 2020 Cuma 06:15:00 - Güncelleme:18 Aralık 2020 Cuma 11:30:00

Şekerin hiçbir faydası yok

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Şeker günümüzde en çok tükettiğimiz besin maddelerinden biri.

Her gün birçok kez çayımıza, kahvemize attığımız şeker, yediğimiz tatlılar ve içtiğimiz gazlı içeceklerin yanı sıra içeriğini bilmediğimiz paketli gıdalarda da bulunuyor. Beslenme Uzmanı Ayça Güleryüz bu nedenle rafine edilmiş beyaz şekere vücudun hiç ihtiyacı olmadığına dikkat çekerek sözlerine şöyle devam ediyor: “Rafine şeker ve çoğu gıdanın içinde bulunan yüksek oranda fruktoz içeren mısır şurupları vücudumuzda karaciğer tarafından metabolize ediliyor. Bu da karaciğerin daha fazla çalışması anlamına geliyor.”

Etiketler : Ayça Güleryüz şeker sağlık
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