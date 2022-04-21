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21 Nisan 2022 Perşembe 09:05:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 09:11:00

Şekerden kaçmayın kontrollü tüketin

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Sofra şekerini çıkarıp yerine bal, pekmez eklemek gibi bir takım alışkanlıklar ortaya çıkmaya başladı. Prof. Dr. Murat Baş, bir yiyeceğin içerisinden şekeri çıkarıp yerine başka bir şeker tadı koyduğunuzda yine aynı şekerin eklendiğini vurguladı.

Sofra şekerini çıkarıp yerine bal, pekmez eklemek gibi bir takım alışkanlıklar ortaya çıkmaya başladı. Prof. Dr. Murat Baş, bir yiyeceğin içerisinden şekeri çıkarıp yerine başka bir şeker tadı koyduğunuzda yine aynı şekerin eklendiğini vurguladı. Prof. Dr. Murat Baş, "Mesela şu tarz alışkanlıklar başladı. İşte bir tarifin içerisinden bir malzemeyi çıkarıp onun yerine alternatif malzemeler arama arayışı başladı. En çok da bu şekerde yapılıyor. İşte sofra şekerini çıkarıp yerine bal, pekmez eklemek, yerine akşamdan ıslatılmış hurma eklemek gibi bir takım alışkanlıklar ortaya çıkmaya başladı. Ama bir yiyeceğin içerisinden şekeri çıkarıp da yerini başka bir şeker tadı koyduğunuzda aslında yine şeker eklemiş oluyorsunuz. Biz buna eklenmiş şeker diyoruz. Yani bir yemek yapan kişinin yiyeceği sonradan eklediği her türlü tat veren malzemeye biz eklenmiş şeker diyoruz. Bu dünyadaki tanımda da bu şekilde geçiyor. Ve siz şekeri çıkarıp yerine bal koyduğunuzda aslında o yiyecekten daha fazla yeme lüksüne sahip değilsiniz. Ya da o yiyeceğin aslında daha sağlıklı olduğunu iddia etme potansiyeline sahip değilsiniz. O yüzden de kişilerin reçetelerde yaptığı birtakım değişiklikler aslında kişilerde şöyle bir eğilim oluşturuyor. Ben bu yiyeceği artık daha sağlıklı bir hale getirdim. Daha fazla yiyebilirim. Ve kişi şekeri çıkarıp da bal ya da pekmez eklediği yiyecekten ya da kekten aslında daha fazla kalori alıyor. Onu sağlıklı olarak gördüğü için çünkü daha fazla yeme eğilimi gösteriyor. Bütün eklenmiş şekerler bizim için aynı aslında " ifadelerini kullandı.

Etiketler : Şekerden kaçmayın kontrollü tüketin Prof. Dr. Murat Baş Sofra şekeri
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