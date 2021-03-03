Şeker hastalığı ilerleyen dönemde böbrek nakline götürüyor

Türkiye'de böbrek yetmezliğinin en sık nedeninin şeker hastalığı olduğunu belirten Böbrek Nakli Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Gökhan Ertuğrul, "Şeker hastalarının neredeyse yüzde 40'ında herhangi bir aşamadaki böbrek hastalığı gelişir. Böbreğin süzme fonksiyonu azaldıkça hastalar klinik bulgu vermeye başlarlar. Bunlar şeker ölçümlerinde ileri derece bozukluk, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, tansiyonda yükselme, dokularda ödem, idrarda azalma ve renk değişikliği ile gece idrara çıkmadır" dedi. Ertuğrul, kronik böbrek yetmezliğinin beş aşamasının bulunduğu söyledi. Doç. Dr. Ertuğrul, "5'inci ve son aşama böbrek fonksiyonlarının vücudun ihtiyaçlarını karşılayamadığı dönem olup son dönem böbrek yetmezliği olarak tanımlanır. Son dönem böbrek yetmezliği olan bu hastalara diyaliz veya transplantasyon yapılmak zorundadır" diye konuştu.

