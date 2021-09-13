Şeftaliyle gelen 10 şifa

Sonbahara girdiğimiz bugünlerde yazdan kalan iki lezzetli meyve olan şeftali ve nektarin için pek çok kişi kolları sıvadı, reçel yapmaya başladı. Şeftalinin kadifemsi ve yumuşak görüntüsüne bol sulu ve şekerli tadı eşlik ederken; erik ve şeftalinin aşılanması ile elde edilen nektarin ise daha sert ve tüysüz yapısıyla tercih edilebiliyor. Peki bu lezzetli, düşük kalorili ve sağlık deposu meyveler ne tür faydalar sağlıyor? Besin içeriklerinde ne tür farklılıklar bulunuyor? Acıbadem Dr. Şinasi Can Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, "Şeftali ve nektarinin ortak noktada çok faydaları bulunuyor. Her iki meyve de sağlıklı miktarlarda tüketildiğinde enerjisi ve glisemik indeksi düşük olmasına bağlı kilo ve kan şekeri kontrolünden sindirim sistemi ve kalbi koruyucu özelliklerine dek bir çok fayda sağlıyor. Ancak diyabet hastalığında, hamilelikte ve emzirme döneminde bebekte alerjik etkilere yol açabildiğinden dikkatli tüketilmesi gerekir" diyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Şeftali ve nektarin bağışıklığı artıran vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengin olmalarıyla dikkat çekiyor. C ve E vitamini içerikleriyle vücut direncini güçlendirirken, hastalıklarla savaşmaya katkı sağlıyorlar.

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

Bol miktarda A, B3, C vitaminleri ve folik asit, betakaroten, potasyum bulunduran şeftali ve nektarin hazmı kolaylaştırarak sindirim sistemine yardımcı olur. Şeftaliler ve nektarinler doymuş yağ içermez, kalorileri ve glisemik indeksleri düşüktür. Lif içeriği dengede olan her iki meyve de gaz yapmaz ve ishal tedavisinde çok etkin olarak kullanılabilir. Özellikle Crohn hastalığı, irritabl bağırsak sendromu (IBS) ve ülseratif kolit gibi kronik sindirim bozukluklarının en belirgin bulgusu olan ishal döneminde rahatlıkla tüketilen meyvelerdendirler.

KALBİ KORUYOR

Kalp sağlığını koruma için beslenmedeki en önemli etken posa (lif) tüketimidir. O nedenle her zaman mevsimine göre sebze ve meyve düzenli tüketilmelidir. Yaz mevsimine ait şeftali ve nektarinin aşırıya kaçmadan, düzenli tüketimi yüksek tansiyon ve kolesterol seviyelerine olumlu etkileri ile kalp sağlığı korumasında etkilidir.

CİLDİ GÜZELLEŞTİRİYOR

Zengin C vitamini içeriği yüksek bu iki meyve enfeksiyonlara ve zararlı serbest radikallere karşı koruma sağlar. Cildi ultraviyole ışınlarına karşı korur. Antioksidan özelliği sayesinde ise lekeler ve cilt problemlerinin tedavisini destekler. İçerdiği anti inflamatuar özellikli lutein ve zeaksantin antioksidanları cildi zararlı ışınlardan korurlar.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUYOR

Şeftali ve nektarin önemli bir A vitamini ve beta-karoten kaynağıdır. Beta-karoten, vücudun içinde A vitaminine dönüşen bir pro- vitamindir. A vitamini ise; görme, bağışıklık sistemi, üreme, cilt sağlığı, diş ve iskelet korunmasında önemli vitaminlerden birisidir. Özellikle A vitamini, gece görüş sorunlarının önlenmesinde etkin bir vitamindir. Her iki meyvenin A vitamini içeriği birbirine eşdeğer miktardadır.

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR

İki meyve de lif açısından zengin olmaları sayesinde hem bağırsakları çalıştırır, hem de kan şekerinin seviyesini dengede tutarak hızlı acıkmayı engelleyebilir. Bu iki besleyici meyveyi aşırıya kaçmadan, gerek tek başına, gerekse salatalarınıza ekleyerek ya da yoğurt ve bir avuç fındıkla tüketebilirsiniz.

KANSER SAVAŞÇISIDIR

Taze şeftali ve nektarin insan vücudunda bağ dokusu oluşturmak için gerekli olan bir antioksidan ve C vitamini kaynağıdır. C vitamini bakımından zengin gıdaların tüketimi, kişinin enfeksiyonlara karşı direnç geliştirmesine yardımcı olur ve bazı kanserlere neden olan zararlı serbest radikalleri ortadan kaldırmaya katkı sağlar. Özellikle şeftali C vitamini yönünden nektarine göre daha zengindir. Şeftali ve nektarinde bulunan bileşikler meme kanseri, beyin tümörü ve prostat kanseri gibi bazı hastalıklara karşı koruma sağlayabiliyor.

VÜCUDU TOKSİNLERDEN ARINDIRIR

Gerek sağlıksız beslenme gerekse çevresel etkenlerle vücudumuza giren zehirler olarak tanımlanabilen toksinler bağışıklığı düşürürken sağlığa bir çok zararı bulunuyor. Toksinlerden arınmak için bol su içmek büyük önem taşırken, nektarin ve şeftali de hem toksinlerden vücudu temizliyor hem de yağlı yiyeceklerin zararlı etkilerini sınırlayabiliyor.

KANSIZLIĞI ÖNLEMEYE BİREBİR

Anemi (kansızlık), vücudumuzdaki kırmızı kan hücrelerinin üretiminde gözle görülür bir düşüş gördüğünde ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu nedenle demir, bu hücrelerin düzgün üretimi için bir zorunluluktur. Demirin vücudumuzda sağlıklı bir şekilde emilimini C vitamini artırır. O nedenle demir içeren ve C vitamini içeren gıdaları birlikte tüketmek kansızlığı önlemede önemli bir etkendir. Şeftali ve nektarin C vitamininden zengin meyveler olarak kansızlığı önlemede etken yiyeceklerden diyebiliriz.

KAS KAYBINI ÖNLER

Her iki meyve de kalsiyum ve potasyum deposu olarak öne çıkıyor. Potasyum, kalp atış hızını ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan hücre ve vücut sıvılarının önemli bir bileşenidir. Sinir iletimi ve hücre fonksiyonları için önem taşımaktadır. Potasyum aynı zamanda karbonhidratların kullanılması, kas dokularının elektrolit dengesinin sağlanması ve düzenlenmesinde yardımcı olur. Potasyum yetersizliği hipokalemiye (kalsiyum seviyelerinde düşüklüğe) neden olur, kas güçsüzlüğü görülür ve düzensiz kalp atışlarına yol açar. Şeftali ve özellikle de daha da yüksek bir potasyum kaynağı olan nektarin, hipokalemi oluşumunu engellemeye yardımcı olur.