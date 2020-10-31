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31 Ekim 2020 Cumartesi 11:58:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 08:05:00

Sedef kroniktir, bulaşıcı değil

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Cilt hastalığı olarak bilinen sedef hastalığına birçok hastalık eşlik edebilir.

Yalnızca bir cilt hastalığı olarak bilinen sedef hastalığına (psoriasis), eklem tutulumu, obezite, şeker hastalığı, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, damar sertliği, kalp krizi, Crohn ve Ülseratif Kolit gibi iltihabi barsak hastalıkları eşlik edebilir. Doç. Dr. Didem Didar Balcı "Sedef hastalığı, uzun süre devamlılık gösterebilen (kronik) bir deri hastalığı olup, kaşıma, yolma gibi travmatik durumlar, stres, sigara ve güneş yanıkları hastalığı tetikleyebilir" dedi.

KONTROL ETMEK MÜMKÜN

Hastanın yaşı, cinsiyeti, hastalığın tutulum yerleri ve şiddeti, eşlik eden hastalıklar, hastanın yaşam kalitesi, sosyoekonomik düzeyi tedavi seçiminde önemlidir vurgusu yapan Doç. Dr. Didem Didar Balcı, “Hastalığın kronik olduğu hakkında hastaya bilgi verilmeli, sigara, travma vb. tetikleyici faktörlerden uzak durulmasının önemi vurgulanmalıdır. Obeziteye dikkat etmeleri, düşük karbonhidratlı diyet ve egzersiz önerilmelidir" dedi.

DEPRESYON NEDENİ OLABİLİR

Sedef hastalığı, damgalanma hissiyle, anksiyete, depresyon gibi rahatsızlıklara sebep olan bir hastalıktır diyen Doç. Dr. Didem Didar Balcı, “Bu hastalık spor aktivitelerini geçirmede, kıyafet seçiminde, arkadaşlık ilişkilerinde zorlanmaya neden olmaktadır. Çocuklar okula gitmek istememektedir. Bulaşıcı bir hastalık değildir. Ancak bu yanlış kanıdan dolayı da toplumdan izole olmaktadırlar” diye konuştu.  

Etiketler : cilt hastalığı sedef hastalığı Doç. Dr. Didem Didar Balcı
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