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16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:30:00

Sedef hastalığı basit kürlerle geçmez

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Türkiye'de bir milyona yakın sedef hastası bulunduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, "Sedef hastalığı süreğen bir hastalıktır, internette dolaşan basit kürlerle tedavi edilemez. dedi.

Türkiye'de bir milyona yakın sedef hastası bulunduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, "Sedef hastalığı süreğen bir hastalıktır, internette dolaşan basit kürlerle tedavi edilemez. Kalıtsal yatkınlığı olan kişilerde, stres, enfeksiyonlar, kalsiyum düşüklüğü gibi metabolik durumlar ve güneş yanığı gibi tetikleyici çevresel faktörler nedeniyle bağışıklık sisteminde ortaya çıkan bozukluklar sonucu sedef hastalığı gelişir. Ayrıca sedef hastalarında obezite, diyabet ve kanser görülme oranı artmıştır" dedi.

İĞNELİ TEDAVİ UYGULANIYOR

Sedef tedavisine ilişkin ise Doç. Dr. Topaloğlu Demir, şu bilgileri verdi: "Sedef hastalarına, hastalığın yaygınlık derecesine ve etkilenme durumlarına göre sürme ilaçları, ışık ve lazer tedavilerini, ağızdan alınan çeşitli iltihap önleyici ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçları, deri altına veya damardan uygulanan bağışıklık düzenleyici iğnelerden oluşan çeşitli tedavileri tek başına veya birlikte veriyoruz. Son yıllarda bağışıklık sistemimizi düzenleyen yeni nesil sedef iğneleri ile sedef hastalarında yıllarca süren tam veya tama yakın iyileşme elde edebiliyoruz. Sedef hastalığı süreğen bir hastalıktır, internette dolaşan basit kürlerle tedavi edilebilir bir hastalık değildir. Bu kürlerin hiçbir bilimsel dayanağı yoktur."

Etiketler : sedef hastası Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir tedavi
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