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30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:00:00

Seçilen ayakkabı sağlığı etkiliyor

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Topuklu ve sivri burun ayakkabıların uzun süre kullanımı ayak baş parmağında kemik çıkıntısı (Halluks Valgus) oluşturabiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan Çatal, "Ayak başparmağındaki şekil bozukluğu hastaların ayakkabı giyerken rahatsız olmasına da neden olur. Ayrıca, normal basma bozulacağı için ayak tabanında ağrılı nasırlara da sebebiyet verir. Hastalığın ilerlemesiyle başparmağın itmesi sonucu küçük parmaklarda da şekil bozukluğu oluşmaya başlar" dedi. Halluks Valgus hastalığının kadınlarda daha sık görüldüğüne dikkati çeken Çatal, "Ayak sağlığınız için doğru ayakkabı seçin. Esnek, yumuşak tabanlı ve hafif bir topuk yükseltisi olan ayakkabı modellerini öneriyoruz. Taban kısmında ayak içi oyuğunu destekleyen bir çıkıntı olması da yine tabandaki yük dağılımını ideal bir şekilde sağlar" ifadelerini kullandı.

Etiketler : ayakkabı ayak sağlığı ortopedik
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