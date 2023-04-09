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09 Nisan 2023 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 12:00:00

Sebzeyi sevdirmek için ödüle başvurmayın

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Prof. Dr. Nalan Karabayır, sebze yeme alışkanlığı edindirmek için ödüle başvurmamak gerektiğini belirtti.

Sebze yeme alışkanlığı edindirmek için ödüle başvurmamak gerektiğini belirten Prof. Dr. Nalan Karabayır, "Bu teknik, çocuklarımıza brokoli ve diğer sebzelerin daha az çekici olduğunu, diğer yiyeceklerin (tatlı) daha değerli olduğunu öğretir." ifadelerini kullandı. Çocuk beslenmesi üzerine yapılan bir araştırmaya göre çocukların önüne daha büyük porsiyonlar servis edildiğinde daha fazla yediklerini bildiren Karabayır, şunları kaydetti: "Tabaklarını tamamen bitirmesi için çocuklarınızı zorlamayın. Porsiyonları büyütmeyin, sadece talep etmeleri halinde ilave porsiyonlara izin verin. Sebze yeme alışkanlığı edindirmek için ödüle başvurmayın. Yemekle sağlıklı bir ilişki kurmasına yardımcı olun. Atıştırmalık ve tatlıları tamamen ortadan kaldırmak yerine sınırlayın. Büyük kardeşleri olanlar atıştırmalıklara daha fazla maruz kalıyor. Çocuğun gün boyunca atıştırması iştahını azaltır, ana öğünleri atlamasına neden olur. Ayrıca, akşam yemeğinde sebze gibi yiyeceklere de ilgisini azaltır. Bu nedenle atıştırmalıklar ve öğünler arasında en az 2 saat ara olmalı. Ara öğün sayısı günde 2'den fazla olmamalı. Şekerli, gazlı içecekler basit şekerler sağlarlar ancak besleyicilikleri azdır. Küçük çocuklara şekerli, kalorisi yoğun aromalı sular ve meyve sularını 2 yaşına kadar vermeyin."

Etiketler : çocuk sebze yeme alışkanlığı

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