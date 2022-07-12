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12 Temmuz 2022 Salı 09:30:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2022 Salı 09:30:00

Sebzeyi bol bol tüketin

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Bayram boyunca artacak olan et tüketimiyle birlikte sebze-salata tüketimini artırarak lif tüketiminin artırılması önerisinde bulunan Diyetisyen Sena Pekşen, "Demir oranı yüksek olan etin yanında emilimi artırmak için C vitamininden zengin olan sebzeleri eklemek faydalı olacaktır" dedi.

Bayram boyunca artacak olan et tüketimiyle birlikte sebze-salata tüketimini artırarak lif tüketiminin artırılması önerisinde bulunan Diyetisyen Sena Pekşen, "Demir oranı yüksek olan etin yanında emilimi artırmak için C vitamininden zengin olan sebzeleri eklemek faydalı olacaktır" dedi. Özellikle kalp-damar hastaları, diyabet hastaları, hipertansiyon hastaları ve böbrek hastalarının bu dönemde risk altında olduğunu işaret eden Dyt. Sena Pekşen, "Sağlıklı bireyler bile dikkatli beslenmediğinde sindirim problemleri, midede şişkinlik, ağrı, kabızlık, kalp çarpıntısı ve tansiyon yükselmesi gibi sağlık problemleriyle karşılaşabilirler. Bu yüzden Kurban Bayramı'nda da sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına her zaman özen gösterilmelidir" diye konuştu.

Etiketler : Sebzeyi bol bol tüketin Dyt. Sena Pekşen Demir oranı yüksek
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