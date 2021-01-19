Sarımsak ve lahana akciğerleri güçlendirir

Diyetisyen Derya Zünbülcan, bu dönemde sarımsak, avokado, zencefil, elma, lahana, zeytinyağı ve yoğurt gibi akciğeri temizleyen besinleri sıkça tüketerek, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Diyetisyen Derya Zünbülcan, "Sarımsak akciğerler için tam bir doğal antibiyotik besin. İçerdiği maddeler sayesinde, akciğerlerimizi hem temizliyor hem de korunmasına yardımcı oluyor. Bir diğer doğal detoks besini olan zencefil ise, içerdiği maddeler sayesinde toksin parçalarının akciğerden atılmasını kolaylaştırıyor ve böylece ciğerlerin daha kolay nefes almasını sağlıyor. Sarımsağı yemeklerin içine, salatalara ekleyebilirsiniz. Zencefilin çayını yapabilirsiniz ya da suya karıştırabilirsiniz. İki küp şeker kadar zencefili iki bardak suya koyup yaklaşık 5-10 dakika demledikten sonra 2 bardak içilen zencefil çayı gün içinde akciğerin temizlenmesini kolaylaştıracaktır. Çok yüksek oranda A, C, E vitaminleri içeren elma, mineraller açısından da oldukça zengin. Haftada 5 porsiyon ve üzerinde elma tüketimi akciğer sağlığını destekliyor" dedi.