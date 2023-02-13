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13 Şubat 2023 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 08:00:00

‘Sarı nokta' sebepli görme kayıpları arttı

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Türk Oftalmoloji Derneği, gözde sarı nokta hastalığı olan kişilerde pandemi dönemini kapsayan 2 yıl içinde kontrollerine gitmedikleri için kalıcı görme kaybı yaşandığını ve bu kayıplarının telafisi ya da geri dönüşünün mümkün olmadığını duyurdu.

Türk Oftalmoloji Derneği, gözde sarı nokta hastalığı olan kişilerde pandemi dönemini kapsayan 2 yıl içinde kontrollerine gitmedikleri için kalıcı görme kaybı yaşandığını ve bu kayıplarının telafisi ya da geri dönüşünün mümkün olmadığını duyurdu. Türk Oftalmoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Murat Uyar, sarı nokta hastalığının erken tedavi edilmediğinde görme kayıplarına neden olabildiğine dikkat çekerek "Pandemi dönemindeki iki yılda hastalarımız kontrollerine gelemedi, bu sebeple çok sayıda görme kayıpları yaşadık. Ne yazık ki bu kayıpların telafisi yok, görme kaybını geri döndürmemiz mümkün değil" diye konuştu. Doç. Dr. Murat Uyar, kuru tip sarı nokta hastalığının yavaş ilerlediğini belirterek, yaş tipteki belirtilerin ise bir orman yangını gibi bir anda başlayıp hızlı bir şekilde hastalığın hızla ilerlediğini vurguladı.

Bir gözü kapatarak test edin

Doç. Dr. Murat Uyar, özellikle sigara kullananlarda, güneşe fazla maruz kalanlarda, hipertansiyon, şeker hastalığı olan, kolesterolü yüksek olanlarda sarı nokta hastalığının daha sık görüldüğünü söyledi. Uyar, sözlerini şöyle tamamladı: "Özellikle fayanslar, yer karoları gibi çizgili alanlara baktıklarında burada kırılmalar gören kişilerde sarı nokta hastalığı için bu bir alarmdır, hemen bir göz hekimine başvursunlar. En azından haftada bir defa gözünün birini kapatarak, ayrı ayrı bakarak kontrol etsinler. Bunun kontrolü için küçük kare kağıtlarımız da var. Yakın gözlüklerini takarak ortadaki noktanın kayıp olup olmadığına da bakabilirler. Tek gözünde problem olan insan, diğerini kapatmadan anlayamıyor."

Etiketler : Sarı nokta Bir gözü kapatarak test edin Doç. Dr. Murat Uyar

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