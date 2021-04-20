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20 Nisan 2021 Salı 07:30:00 - Güncelleme:20 Nisan 2021 Salı 07:30:00

Sarı nokta kör yapmaz

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Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen makula dejenerasyonu tek bir hastalık tipi değildir, farklı yaş gruplarında farklı nedenlere bağlı olarak görülebilir.

Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen makula dejenerasyonu tek bir hastalık tipi değildir, farklı yaş gruplarında farklı nedenlere bağlı olarak görülebilir. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Özpolat, "Bebeklerde ve çocuklarda da genetik geçişli 'makula distrofileri' yani 'sarı noktada gelişme bozuklukları' görülebiliyor. Bu nedenle bütün çocukların herhangi bir sorun görülmese bile altı ay ile bir yaş arası ilk rutin göz muayenelerinin yapılması gerekiyor" dedi. Sarı nokta hastalığının kör yapmayacağını söyleyen Op. Dr. Özpolat, "Gözde merkezinin bir hasar oluşsa bile hayati görüşü devam eder. Bu durumda hastalar baktıkları cismin ayrıntılarını göremez ve özellikle ciddi bir yakın görme sorunu yaşar. Sarı nokta hastalıklarında 3 çeşit tedavi yöntemi vardır. İlk seçenek 2004'ten beri en çok göz içine uyguladığımız ilaç enjeksiyonlarıdır. İkinci seçenek 'soğuk lazer' olarak bilinen 'fotodinamik' tedavidir. Son olarak da ameliyat gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Op. Dr. Özpolat Sarı nokta hastalı göz
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