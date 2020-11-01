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01 Kasım 2020 Pazar 13:45:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 09:10:00

Sara tedavi edilebilir bir hastalık

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Epilepsi, yani halk arasında 'Sara' olarak bilinen hastalıkta nöbetler, beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayılması sonucu ortaya çıkar.

Ülkemizde yaklaşık 700 bin sara hastası bulunduğunu belirten Medline Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay, ‘‘Kişi eğer başkası tarafından dikkat çekecek kadar sık olarak bilinç, duygu, davranış, hareket ya da dalgınlıklar yaşıyor ise, bu belirtiler sara habercisi olabilir’’ dedi. Her epileptik nöbet geçiren kişinin de epilepsi hastası demek olmadığını belirten Dr. Akay, “Nöbetler zaman içinde her hasta için belli özelliklerde, bazen kendiliğinden bazen de tetikleyen faktörler sebebiyle tekrarlarsa epilepsi tanısı konulmaktadır” dedi.

KRİZ SIRASINDA NE YAPMALI?

Hastanın vücudu kriz esnasında kasılacağı için, hastaya zarar vermemek adına sert bir şekilde fiziki müdahale yapılmaması gerekir. Dr. Koray Akay, "Hastayı krizden kurtulsun mantığı ile sarsmamak, hareketlerine müdahale etmeye çalışmamak ve yüzüne su dökmemek gerekir. Nöbet geçiren kişinin çevresinde ona zarar verebilecek keskin, sivri, sert cisimleri uzaklaştırmalıyız. Rahat nefes almasını sağlamalı gerekirse kravat, atkı ya da boğazını sıkan giysileri gevşetmeliyiz. Genellikle nöbetler 1-2 dakika içinde biter. Hasta kusuyor ise ve sırt üstü pozisyonda ise yan çevrilmeli, böylece kusmuğunun soluk borusuna kaçması önlenmeli ve nöbet 2 dakikadan fazla sürüyorsa acil ambulans çağırmalıyız" diye uyardı.

Etiketler : Sara tedavi Epilepsi Epilepsi tedavi sara hastalığı Dr. Koray Akay sara krizi epilepsi krizi
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