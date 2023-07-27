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27 Temmuz 2023 Perşembe 07:28:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 07:28:00

Sancıyı vitamin ve mineral eksikliği etkiliyor

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Kadınların yüzde 90'ının yaşamı boyunca en az bir kez karşılaştığı ve bazen 2-3 gün kadar süren regl ağrıları hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Cihan Deniz Keleş, gündelik hayatı sekteye uğratabilen bu ağrılara karşı egzersiz, sıcak su uygulaması ve yeterli uyku tavsiyesinde bulundu.

Kadınların yüzde 90'ının yaşamı boyunca en az bir kez karşılaştığı ve bazen 2-3 gün kadar süren regl ağrıları hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Cihan Deniz Keleş, gündelik hayatı sekteye uğratabilen bu ağrılara karşı egzersiz, sıcak su uygulaması ve yeterli uyku tavsiyesinde bulundu. Semptomların sıklıkla ergenlik çağlarında olsa da her yaşta görülebileceğini ve genellikle günlük yaşamı etkileyecek derecede olduğunu belirten Dr. Keleş, "Dismenoreye eşlik eden bulantı, kusma, ishal, halsizlik ve baş ağrısı gibi semptomlar da olabilir. Dismenore durumunda yaşanan ağrı aralıklı olarak ortaya çıkar ve kramp tarzında kendini gösterir. Ayrıca bu ağrı suprapubik bölgede daha yoğun görülür. Yoğun yaşanan bu ağrı 48-72 saate kadar sürebilir. Adet dönemi içinde rahim kasılmalarının yaşanmasına bağlı olarak ağrı hissi normaldir. Ancak bazı durumlarda bu ağrıların şiddeti belirgin oranda artabilir" dedi.

Etiketler : Sancı Dr. Cihan Deniz Keleş Dismenoreye
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