VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Şimşek, Erkan ile Hindistan'a gidecek
Kuzey Atlantik'teki aşırı ısınma ve El Nino etkisi, yeni sıcaklık rekorlarına yol açabilir
Terör örgütü PKK/YPG ile işbirliğini reddeden Tel Abyadlı genç 4 yıl işkence gördü
Beyaz Saray'da geçen yıl da iki kez uyuşturucu madde bulunmuş
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, ülkesinin NATO'da daha güvende hissettiğini söyledi
İsveç: Kendimizi terör örgütü PKK'nın İsveç'teki faaliyetlerini önlemeye adayacağız
14 Temmuz 2023 Cuma 12:23:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 12:23:00

Sanatçı Tanıtma Kartı için internet üzerinden başvuru yapılabilecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'deki geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek, yeni ustalar yetiştirmek amacı taşıyan uygulama kapsamında bugüne kadar 5 bin 975 usta, Sanatçı Tanıtma Kartı verilerek "Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi"ne kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Sanatçı Tanıtma Kartı" için elektronik ortamdan başvuru yapılabileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce her yıl oluşturulan uzman kurullarda değerlendirilerek geleneksel el sanatları ustalarına verilen Sanatçı Tanıtma Kartı müracaatları elektronik ortamda alınmaya başlandı.

10 Temmuz- 10 Eylül tarihlerini kapsayan süreç için 2023 yılı ikinci dönem değerlendirmeleri devam ederken başvurular, e-Devlet üzerinden ve Genel Müdürlüğün internet sayfasından alınacak.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, uygulamanın sanatçıları için kolaylık sağlayacağını bildirdi.

5 bin 975 miras taşıyıcısına kart verildi

Sanatçı Tanıtma Kartı uygulamasının temel amacı, Türkiye'deki geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek, yeni ustalar yetiştirmek, geleneksel sanatların üretimini ve görünürlüğünü artırarak geniş kitleye ulaşmasını sağlamak.

Bakanlık her yıl, "Aşık-Ozan, Halk Şairliği ve Zakirlik Geleneği", "Mahalli Sanatçılar" ve "Çalgı Yapımcılığı", "Geleneksel El Sanatları", "Türk Süsleme Sanatları" ve "Geleneksel Tiyatro Sanatları" alanlarında geleneksel ve tarihi bilgiye sahip, alanında belli bir olgunluğa erişmiş, geleneksel sanatları geleneğinden kopmadan icra eden ustalara Sanatçı Tanıtma Kartı veriyor. Bugüne kadar 5 bin 975 miras taşıyıcısı Sanatçı Tanıtma Kartı sahibi oldu.

Kültürel mirasın korunması ve genç kuşaklar tarafından daha iyi algılanması noktasından çalışmalar yürüten Bakanlık, bu sanatçıları "Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi"ne kaydederek toplumsal hafıza alanında hizmet veriyor.

Etiketler : Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçı Tanıtma Kartı uygulaması Aşık-Ozan Halk Şairliği ve Zakirlik Geleneği
Aşk-ı Memnu çok öğreticiydi

Aşk-ı Memnu çok öğreticiydi
İcardi'yle hedefi bir milyar

İcardi'yle hedefi bir milyar
Ezgi aileye girdi

Ezgi aileye girdi
Arda gurur kaynağımız!

Arda gurur kaynağımız!
Cem'in Üzümlü Keki

Cem'in Üzümlü Keki
Sat komandolarına ziyaret

Sat komandolarına ziyaret
Konserde dijital sanat gösterisi

Konserde dijital sanat gösterisi
Albüm öncesi single

Albüm öncesi single
Orkestrası yok diye sahneden indi

Orkestrası yok diye sahneden indi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX