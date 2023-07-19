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19 Temmuz 2023 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 07:30:00

"Samyeli" hastalığını "Ala" ile karıştırmayın

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Sıcaklarda artan "samyeli" hastalığının "ala" ile karıştırılmaması uyarısı yapıldı. Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, sıcak havalarda görülme sıklığı artan "samyeli" hastalığının vitiligo (ala) ile karıştırılabildiğini belirterek, "Bu lekelerin tedavisini kolayca sağlıyoruz" dedi.

Sıcaklarda artan "samyeli" hastalığının "ala" ile karıştırılmaması uyarısı yapıldı. Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, sıcak havalarda görülme sıklığı artan "samyeli" hastalığının vitiligo (ala) ile karıştırılabildiğini belirterek, "Bu lekelerin tedavisini kolayca sağlıyoruz" dedi. Sıcak ve nem olduğu sürece bu hastalığın tekrar edebileceğine işaret eden Yılmaz, "Bazı hastalarda kaşıntı görülebiliyor. Ancak en büyük şikayetleri lekelerdir. Lekeler bazen sütlü kahve renginde, bazen beyazımsı olabiliyor. Samyelindeki lekelerin üzerinde ince kepeklenme vardır. Ala hastalığında da lekeler vardır ancak kepeklenme yoktur. O daha ciddi bir hastalıktır." diye konuştu. Yılmaz, hastalıktan emin olmak için ışıkla muayene ettiklerini, bazen mikroskopla inceleyerek kazıntı aldıklarını belirterek, ala hastalığında erken tedavinin önemli olduğunu kaydetti. Samyeli hastalığı daha çok 15 ile 30 yaş aralığındakilerde görülürken ala hastalığına her yaş grubunda rastlanabildiğini aktaran Yılmaz, "Polikliniklerde çokça samyeli vakası görmeye başladık. Sporcularda yaygın oluyor. Güneşte yanıp, bronzlaştıkça lekelerde dikkati çeken artışlar oluyor." ifadesini kullandı. Yılmaz, samyelinden korunmak için bol ve terlemeyi engelleyen kıyafetlerin tercih edilmesini, güneşte uzun süre kalınmamasını önerdi.

Etiketler : Samyeli hastalığı Prof. Dr. Ertan Yılmaz
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