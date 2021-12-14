Dünya devleri birleştirdi: Kanser ilacı üretecekler

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14 Aralık 2021 Salı 11:30:00 - Güncelleme:14 Aralık 2021 Salı 11:33:00

Samsung ve AstraZeneca güçlerini birleştirdi: Kanser ilacı üretecekler

Kaynak: NTV

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İki dünya devi Samsung ve AstraZeneca güçlerini birleştirerek kanser ilacı geliştirmeye başlayacaklarını duyurdu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un biyoteknoloji şirketi Samsung Biologics, ilaç geliştirme sürecinde İngiliz şirket AstraZeneca ile ortaklıklarını genişlettiklerini duyurdu.

Samsung tarafından yapılan açıklamada, ilaç üretimi ve geliştirilmesi sürecinde şirketlerin Mayıs 2021'de yaptıkları anlaşmanın ileri taşındığı belirtilirken, anlaşmanın 380 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.

Mayıs ayında Samsung ve AstraZeneca tarafından yapılan anlaşmanın 331 milyon dolar değerinde olduğunun altı çizilirken, anlaşmanın daha da büyütüldüğü vurgulandı.

Şirket, gelecek yıldan itibaren AstraZeneca'nın uzun Covid-19 tedavisinde etkili olan antikor kombinasyonu AZD7442 ile birlikte bir kanser ilacı üretmeye başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Samsung Biologics CEO'su John Rim, "Hastaların hayatlarını kurtarma konusunda güçlü bir bağlılığa sahip olduğuna ilk elden tanık olduğumuz değerli bir ortak olan AstraZeneca ile stratejik işbirliğimizi genişletmeye devam etmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Samsung Biologics CEO AstraZeneca AZD7442 Covid-19 tedavisi
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