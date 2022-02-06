VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hakaret etti, şiddet uyguladı
Boris Johnson ile Macron'dan kritik görüşme! Anlaştılar
Kıbrıs'ta Rumlar telaşlandı! Osmanlı tapusu paniği
HÜRKUŞ simülatöründe sevindiren gelişme!
Başkan Erdoğan'ın sağlığına yönelik suç içerikli paylaşım yapanlara soruşturma: Gözaltı var
Bölgede tansiyon yükseliyor!
Eski korumadan çarpıcı iddia: Kaddafi ölmedi!
Nefret ve öfke kustular
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 06 Şubat
Çocuğunuz Kovid mi? İnfluenza mı? Tanı kesinleşmeden okula göndermeyin
Eşiyle diyet yapanlar 2 kat fazla kilo veriyor
Salgınla birlikte tuvalet fobisi de arttı
Çocukların yüzde 2'sinde işitme kaybı var
Kar geri dönüyor
"Erdoğan başarırsa Türkiye güçlenir"
'İsrail ihlallerine karşı gerekeni yapın'
Isparta'da eğitime 5 gün ara verildi
Ukrayna Almanya'dan 'bir an önce' silah talep etti
Terör örgütü YPG/PKK Rudaw'ı yasakladı
Son 24 saatte 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı
"Vatandaşlar pazartesiden itibaren TURKOVAC aşısını yaptırabilirler"
Merkez bankaları küresel piyasaları karıştırdı
Yunanistan İstanbul'da protesto edildi
Kabri başında anıldı
06 Şubat 2022 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 08:00:00

Salgınla birlikte tuvalet fobisi de arttı

ABONE OL

Dışarıda tuvalet kullanamayan ve fobi yaşayan insan sayısı salgınla birlikte daha çok arttı.

Dışarıda tuvalet kullanamayan ve fobi yaşayan insan sayısı salgınla birlikte daha çok arttı. Bu durumun utangaç mesane sendromu olarak tanımlandığını belirten uzmanlar, insanların kendilerine hastalık bulaşacağı gibi endişe ve paranoyalar yaşadıklarını, tuvalet kullanmamak için de sıvı tüketmediklerini ve yemek yemediklerini ifade ediyor. Uzmanlar, tuvalet kullanmamak için yeterli seviyede sıvı tüketmemenin başta böbrek yetmezliği ve üreme sorunları gibi birçok hastalığa yol açabileceğine dikkat çekiyor. Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, insanların tuvalet ihtiyaçlarını giderdikleri zaman kendilerine hastalık bulaşacağını ve birilerinin kendilerini izleyeceğini düşündüğünü söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı: "Bütün bu endişeleri, paranoyaları ya da çeşitli takıntıları bu kaygının ve korkunun temelinde yatan sebepler olarak sıralayabiliriz. Bu yüzden yemek yemeyen, su içmeyen ya da birçok planını erteleyen, iptal eden ve mesleğinde dahi zorluklar yaşayan insanlar var. Yeterince sıvı almayan hastalarda böbrek yetmezliği ve üremeye kadar birçok hastalık oluşabilir. Böbrek taşları daha fazla görülür, bu tür hastalarda idrar yolu hastalıkları daha sık karşılaşılabilir."

Etiketler : tuvalet fobisi Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver salgın
Alice kapalı gişe

Alice kapalı gişe
Aşka kalbini kapatmadı

Aşka kalbini kapatmadı
Ekmeğini ekmekten çıkarıyor

Ekmeğini ekmekten çıkarıyor
62 yıldır kibrit kutusu biriktiriyor

62 yıldır kibrit kutusu biriktiriyor
Aşı sayesinde hafif atlattım

Aşı sayesinde hafif atlattım
Şarkıları metrobüste yazmış

Şarkıları metrobüste yazmış
Dizide ömrü kısa sürdü

Dizide ömrü kısa sürdü
1 yılda 8 filmde oynadı

1 yılda 8 filmde oynadı
İyiyim sağlıklıyım

İyiyim sağlıklıyım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER