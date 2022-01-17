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17 Ocak 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 08:30:00

Salgın tüberküloz kontrolünü olumsuz etkiledi

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Türkiye'nin yıllar boyunca veremle savaşta başarılı bir mücadele verdiğini ifade eden Dr. Remzi Karşı, salgın sürecinin tüberküloz kontrolünü de olumsuz etkilediğini bildirdi.

Türkiye'nin yıllar boyunca veremle savaşta başarılı bir mücadele verdiğini ifade eden Dr. Remzi Karşı, salgın sürecinin tüberküloz kontrolünü de olumsuz etkilediğini bildirdi. Dr. Remzi Karşı, "Hastalığın sebebi, mycobacterium tuberculosis adlı bir bakteridir. Hasta insanlardan, nefes, öksürme ve hapşırma ile ortama yayılan basilin solunum yolu ile alınması sonucu bulaşır. Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, gece terlemesi, öksürük , balgamdan kan gelmesi gibi belirtiler ile ortaya çıkan verem, solunum yoluyla bulaşır ve tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Bu yakınmalar ve akciğer filmi ile tüberküloz hastalığından şüphelenilir. Balgam incelemesi yapılarak hastalığın teşhisi konulur. Tedavi başlanan hastaların bulaştırıcılığı hızla azalmaktadır. Bu sebeple erken teşhis konulması ve tedavinin başarıyla tamamlanması, hastanın iyileşmesini sağladığı gibi toplumda bulaşmayı da önler. Tüberküloz hastalığı tedavi edilebilen bir hastalıktır" dedi.

Etiketler : tüberkülo korona salgın Dr. Remzi Karşı
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