Kovid-19 salgının insan ve toplum psikolojisi ile toplumsal sosyoloji üzerinde birçok etkisi olduğunu söyleyen Dr. Gökçen Çatlı Özen, "Salgın psikolojik olarak her yaş grubunu etkiledi. Toplumla birlikte olamama ve aynı ev içerisinde benzer yüzlerle geçen süreçten dolayı insanlar birbirlerinden uzaklaştı. Psikolojik olayları bundan sonra çok daha fazla göreceğiz. İnsanlık, toplumla birlikte hareket eder. İnsan tek başına kültür üreten, tek başına hareket eden bir canlı değildir" diye konuştu. İnsanların toplumla beraber mutlu veya mutsuz olduğunu dile getiren Gökçen Çatlı Özen, "Çocuklara yönelik olumsuz davranışlarda da artışlar oldu. Salgın öncesi dönemde de şiddet unsurunda büyük rakamlar vardı. Ancak salgınla insanların dört duvarın içerisinde olması bu şiddet eğilimini daha da artırdı. Boşanmalar ciddi oranda artmış durumda. Salgın, aile değerleri üzerinde büyük yıkıcı etkiye sebebiyet verdi" ifadelerini kullandı.

