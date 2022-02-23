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23 Şubat 2022 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:23 Şubat 2022 Çarşamba 08:30:00

Salgın bitmedi: Kapalı mekanlardan uzak durun

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Devam eden Kovid-19 salgınına karşı önlemlerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, havaların soğuk olduğu kış günlerinde kapalı mekanların Omicron açısından büyük risk teşkil ettiğini belirtti.

Soğuk havalarda birçok kişinin kapalı mekanlarda bir araya gelmeyi tercih ettiğini belirten Prof. Dr. Serdar Öztora, iyi havalandırılmayan kalabalık mekanların pandemi açısından büyük risk olduğunu ifade etti. Özellikle kapalı, havasız ve çok yakın temasta bulunulan yerlerden uzak durulması gerektiğini aktaran Öztora, "Bizim bireyler olarak varyasyonun ismi ne olursa olsun önlemlerimizde hiçbir değişiklik yapmamamız gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik oldukça önemli" diye konuştu. Aşılamanın Kovid-19 ile mücadelede en önemli silah olduğunu ifade eden Öztora, şunları kaydetti: "Aşılar önemli koruyucular. Özellikle Omicron varyantında hastalık geçirdikten sonra tekrar geçirenler var. Ve hepimizin etrafında, yakınında mutlaka risk grubunda olan yaşlılar, kronik hastalıkları olanlar var. Korunma yöntemlerinin hastalıktan korktuğumuz için değil de karşımızdakine saygı gösterdiğimizi belli eder şekilde olması lazım."

Etiketler : koronavirüs pandemi salgın serdar öztora
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