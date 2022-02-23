Salgın bitmedi: Kapalı mekanlardan uzak durun

Soğuk havalarda birçok kişinin kapalı mekanlarda bir araya gelmeyi tercih ettiğini belirten Prof. Dr. Serdar Öztora, iyi havalandırılmayan kalabalık mekanların pandemi açısından büyük risk olduğunu ifade etti. Özellikle kapalı, havasız ve çok yakın temasta bulunulan yerlerden uzak durulması gerektiğini aktaran Öztora, "Bizim bireyler olarak varyasyonun ismi ne olursa olsun önlemlerimizde hiçbir değişiklik yapmamamız gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik oldukça önemli" diye konuştu. Aşılamanın Kovid-19 ile mücadelede en önemli silah olduğunu ifade eden Öztora, şunları kaydetti: "Aşılar önemli koruyucular. Özellikle Omicron varyantında hastalık geçirdikten sonra tekrar geçirenler var. Ve hepimizin etrafında, yakınında mutlaka risk grubunda olan yaşlılar, kronik hastalıkları olanlar var. Korunma yöntemlerinin hastalıktan korktuğumuz için değil de karşımızdakine saygı gösterdiğimizi belli eder şekilde olması lazım."

