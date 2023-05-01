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01 Mayıs 2023 Pazartesi 07:16:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 07:16:00

Sakız çiğnemek çürük riskini azaltıyor

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Beslenme ile diş çürüğü arasında ciddi bir ilişki mevcut.

Beslenme ile diş çürüğü arasında ciddi bir ilişki mevcut. Besinlerin kimyasal ve fiziksel yapısı, hazırlanışı, yeme şekli ve sırasının diş çürüklerine yol açabildiğinin altını çizen Diş Hekimi Ayça Tarakçı, "Sert, yapışkan ve kolay erimeyen yoğun karbonhidratların çürük oluşturma potansiyelleri daha fazla. Sert, lifli ve kokulu yiyecekler ise çürüğe karşı koruyucu rol oynarlar. Kızartarak tüketilen yiyeceklerin çürük oluşturma potansiyelleri daha yüksek. Besinleri haşlama, yiyecekte daha fazla su kalmasına neden oluyor. Besinlerin kurutularak tüketilmesi çürük oluşturma potansiyelleri arttıran bir diğer faktördür. Örneğin taze incir daha az çürük oluşturuyorken, kuru incir oldukça yüksek bir çürük oluşturma özelliğine sahiptir. Çürük oluşturma potansiyeli yüksektir" açıklamasında bulundu. Ana öğünlerde yağ içeriğinin zenginliği nedeni ile diş yüzeyleri daha kaygan olacak ve tükürük miktarı daha fazla olacağından şekerli yiyeceklerin tek başına bir öğün olarak tüketilmesi yerine ana öğün sonlarında tüketilmesinin daha az zararlı olduğunu ifade eden Diş Hekimi Ayça Tarakçı, "Ayrıca sakız çiğnemek de diş çürüğünden korunma yolları arasında yer alır. Sakız çiğnemek, tükürük akış hızını artırdığından yıkama özelliği ile çürükten korunmayı sağlar" dedi.

Etiketler : Sakız çiğnemek Diş Hekimi Ayça Tarakçı diş çürükleri
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